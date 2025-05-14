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Генерал США предупредил: Украина может втянуть Америку в войну с Россией

Генерал США предупредил: Украина может втянуть Америку в войну с Россией

Такое предупреждение содержится в письменном обращении генерала Грегори Гийо, возглавляющего Северное командование Вооружённых сил США и Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), направленном в комитет Сената по делам вооружённых сил.

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Комментарии
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ГГ
Гари Гарин
УКраина и ее нелегитимный президент все это время пытались втянуть Трампа и ЕС в третью мировую войну. Вот что значит когда  пытается руководить страной пианист  без образования...
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