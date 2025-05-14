Генерал США предупредил: Украина может втянуть Америку в войну с Россией

Такое предупреждение содержится в письменном обращении генерала Грегори Гийо, возглавляющего Северное командование Вооружённых сил США и Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), направленном в комитет Сената по делам вооружённых сил.
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