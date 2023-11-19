Блогер Лерчек и её муж выплатили долг перед налоговой в 500 млн рублей

Погашение долгов снимает с четы уголовную ответственность по делу о неуплате налогов. Адвокат блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) сообщил, что она и её супруг Артём Чекалин выплатили налоговой инспекции 500 млн рублей долга.
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