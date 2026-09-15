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Рамблер

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Исследование Rambler&Co. Проканает ли Канье. Только 16% россиян верят, что концерт звезды состоится

Исследование Rambler&Co. Проканает ли Канье. Только 16% россиян верят, что концерт звезды состоится

При этом треть респондентов приветствуют визиты зарубежных артистов в Россию. .

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