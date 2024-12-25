360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Halszka Brzozowska
    Пока в ПАЛЕСТИНЕ существует еврейское поселение под названием Израиль - мира, спокойствия и безопасности в этом регио...ЦАХАЛ подтвердил ...
  • Питер Столыбин
    А какое дело этому Трампу до наших с Киевом разборок? Пусть вначале у себя разберётся.Axios: чаще всего...
  • Ирина Некрасова
    Вон из России со своими фетвами! В нашей стране есть законы, которые обязательны для всех без исключения! Не нравится...Член СПЧ Кабанов ...

Мошенники используют новогодние открытки в мессенджерах для кражи данных

Мошенники используют новогодние открытки в мессенджерах для кражи данных

Мошенники в России активизировались в предпраздничные дни. Злоумышленники разработали новую схему с новогодними открытками для кражи личных данных россиян, предупредила в беседе с РБК заведующая кафедрой информационной безопасности РТУ МИРЭА Елена Максимова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх