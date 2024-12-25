Мошенники используют новогодние открытки в мессенджерах для кражи данных

Мошенники в России активизировались в предпраздничные дни. Злоумышленники разработали новую схему с новогодними открытками для кражи личных данных россиян, предупредила в беседе с РБК заведующая кафедрой информационной безопасности РТУ МИРЭА Елена Максимова.