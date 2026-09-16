Песков не стал комментировать новости о якобы работавших на Россию в США

В Кремле не считают необходимым комментировать заявления Минюста США о разоблачении якобы работавших на разведку России лиц, пока этому не приведено «вразумительных доказательств», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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