На Камчатке сотрудники уголовного розыска раскрыли крупную кражу денег

В ходе работы по установлению местонахождения лица по фактам хищений на территории города Петропавловска-Камчатского оперативники уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю при силовой поддержке Управления Росгвардии по Камчатскому краю задержали двоих мужчин и доставили в полицию.
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