На Камчатке сотрудники уголовного розыска раскрыли крупную кражу денег

В ходе работы по установлению местонахождения лица по фактам хищений на территории города Петропавловска-Камчатского оперативники уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю при силовой поддержке Управления Росгвардии по Камчатскому краю задержали двоих мужчин и доставили в полицию.