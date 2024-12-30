Бывший игрок сборной России Бугаев, осужденный за наркотики, погиб на СВО. Он играл на Евро-2004

Тело погибшего экс-игрока сборной России по футболу не могут вытащить из зоны СВО Бывший защитник «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Бугаев, осенью осужденный на 9,5 года колонии строгого режима по делу о сбыте наркотиков, погиб на СВО.