Лизаразю о словах Кейна про «Золотой мяч»: «Харри верит, что может победить, но команда для него превыше всего. Образцовое интервью, его нужно показать другим игрокам»

Бывший защитник «Баварии» Биксант Лизаразю похвалил Харри Кейна за то, что он ставит командные достижения выше индивидуальных Ранее форвард «Баварии» и сборной Англии заявил: « Хочу, чтобы меня запомнили как человека, который ставит команду превыше всего .