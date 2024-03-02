Японский модуль SLIM снова заснул с приходом второй лунной ночи Пережив перву...

Японский модуль SLIM снова заснул с приходом второй лунной ночиПережив первую лунную ночь, японский лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) вновь перешёл в спящий режим из-за наступления второй долгой и суровой лунной ночи.
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