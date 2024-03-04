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Минздрав РФ привлечет к диспансеризации граждан, не обращавшихся за медпомощью более 2 лет

Минздрав определит новое требование к первичному звену здравоохранения, согласно которому медорганизации обяжут приглашать на диспансеризацию пациентов, не обращавшихся за помощью более двух лет, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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