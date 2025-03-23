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Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов аварийного дома в Рязанской области

Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов аварийного дома в Рязанской области

Многочисленные обращения жильцов в управляющую компанию результатов не принесли. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в рабочем поселке Сапожок Рязанской области.

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