Владелец крупнейшей сети яхт-клубов оценил невозможность купить зарубежную яхту

Примерно тысяча россиян в год не смогут купить катер или яхту из-за санкций, оценил профессиональный яхтсмен и владелец крупнейшей в России сети яхт-клубов «Буревестник» Андрей Бойко влияние ограничений со стороны западных стран на покупку частного флота.