«Реал» победил «Боруссию» и в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов

Завершился финал Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Итогом игры, которая прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стала победа мадридской команды со счетом 2:0.
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