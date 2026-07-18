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Дешам про 4:6 с Англией: «Хотя проигрывать неприятно, ощущение такое, будто Франция чего-то добилась. На ЧМ мы сумели сделать немало хорошего, для меня это были прекрасные 8 недель»

Дидье Дешам прокомментировал поражение от Англии со счетом 4:6 в последнем матче во главе сборной Франции.

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