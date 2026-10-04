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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» провалил первый выезд сезона, разгромно проиграв в Казани

«Зенит» провалил первый выезд сезона, разгромно проиграв в Казани

Первый выездной матч сезона Единой Лиги ВТБ петербургского «Зенита» завершился большой неудачей «сине-бело-голубых»: с разницей «-35» очков подопечные Душко Ивановича уступили казанскому УНИКСу - 95:60 (31:13, 18:14, 29:6, 17:27).

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