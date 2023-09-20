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Вросший в мох скелет женщины нашли в лесу в Ленобласти

Вросший в мох скелет женщины нашли в лесу в Ленобласти

В Ленинградской области лесник случайно наткнулся на человеческий скелет. Жуткая находка была сделана в лесном массиве в поселке при железнодорожной станции Валя вечером в минувший вторник, 19 сентября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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