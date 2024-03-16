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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Беверли: «На семиматчевую серию взял бы Дэвиса, на одну игру предпочел бы ему Сабониса»

Игрок «Милуоки» оказался в небольшом затруднении, когда ему надо было выбрать кого-то одного между бигменами «Лейкерс» и «Сакраменто».

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