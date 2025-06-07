Любой смартфон или ноутбук с USB-C можно подключить к порту RJ45 (до 1 Гбит/с): представлен адаптер от Hagibis

6 июня 2025 года компания Hagibis выпустила адаптер с гигабитным сетевым портом RJ45 и USB Type-C «папа-мама», предназначенный для устройств без встроенных сетевых портов, таких как ноутбуки, игровые консоли, смартфоны и планшеты.
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