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Царьград

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РИА Новости: боец ВСУ снял на видео попытки сбить дрон ВС России

РИА Новости: боец ВСУ снял на видео попытки сбить дрон ВС России

Украинский солдат снял на видео попытки сбить беспилотник ВС России.Военнослужащий Вооруженных сил Украины снял на видео попытку отразить удар беспилотника ВС России, сообщают РИА Новости.

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