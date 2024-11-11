В Нижнем Новгороде состоялась защита проектов по профилактике наркомании и наркопреступности

Ежегодно в рамках регионального социального проекта «Межвузовский антинаркотический волонтерский отряд» Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами правительства Нижегородской области проводит обучение волонтеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии