В Нижнем Новгороде состоялась защита проектов по профилактике наркомании и наркопреступности

Ежегодно в рамках регионального социального проекта «Межвузовский антинаркотический волонтерский отряд» Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами правительства Нижегородской области проводит обучение волонтеров.