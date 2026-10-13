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В матче «Леванте» и «Севильи» (3:3) в Ла Лиге забили 3 мяча в добавленное время. Исаак Ромеро был удален после гола на 95-й минуте за провокационное празднование, 18-летний Ндукве сравнял на 100-й

Матч «Леванте» и «Севильи» (3:3) в 8-м туре Ла Лиги ознаменовался напряженной концовкой.  Перед компенсированным временем гости вели со счетом 2:1, на 2-й добавленной минуте защитник «Леванте» Адри де ла Фуэнте сравнял счет (2:2).

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