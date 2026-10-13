В матче «Леванте» и «Севильи» (3:3) в Ла Лиге забили 3 мяча в добавленное время. Исаак Ромеро был удален после гола на 95-й минуте за провокационное празднование, 18-летний Ндукве сравнял на 100-й

Матч «Леванте» и «Севильи» (3:3) в 8-м туре Ла Лиги ознаменовался напряженной концовкой. Перед компенсированным временем гости вели со счетом 2:1, на 2-й добавленной минуте защитник «Леванте» Адри де ла Фуэнте сравнял счет (2:2).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым