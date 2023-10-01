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6 желанных предметов родом из СССР, от которых сейчас все избавляются

6 желанных предметов родом из СССР, от которых сейчас все избавляютсяТелефонДля кого-то домашний телефон был пределом мечтаний, но те, кому он полагался в первую очередь (руководящий состав предприятий и прочие ответственные работники госучреждений), были не очень-то счастливы.

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