6 желанных предметов родом из СССР, от которых сейчас все избавляются

6 желанных предметов родом из СССР, от которых сейчас все избавляютсяТелефонДля кого-то домашний телефон был пределом мечтаний, но те, кому он полагался в первую очередь (руководящий состав предприятий и прочие ответственные работники госучреждений), были не очень-то счастливы.