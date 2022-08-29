В Московской области полицейскими задержаны подозреваемые в краже, похитившие у пенсионерки 2 млн рублей

Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по г.о. Королев задержаны ранее судимые 43-летний житель Тульской области и 31-летняя жительница Липецкой области, подозреваемые в краже 2 миллионов рублей.
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