Пушилин: в украинском плену находятся около 500 бойцов ВС России

Значительно больше пленных солдат ВСУ в русском плену - счёт идёт на тысячи.Стало известно, что на сегодняшний день в плену Вооружённых сил Украины находится полсотни военнослужащих Российской Федерации, оказавшиеся в руках противка в результате боёв в зоне спецоперации.