Пока Зеленский отказывается от проведения выборов, а Россия и США на них настаивают, возникает вопрос: зачем они нужны, если Зеленский может выиграть? Анализируя, главное не забывать, у Москвы – "свой план".
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