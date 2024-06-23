Как Россия выгнала западные компании и увеличила доходы на 80%

Сегодня 262 прочитали Как же все-таки иронично закрутился этот коловорот истории! А ведь, казалось бы, кто мог бы представить, что западные гиганты, те самые мастодонты нефтяного и газового секторов, испуганно разбегутся, оставив нас одних на поле боя? И что же мы? Не только не умерли, но и превратили этот бег в настоящую золотую жилу для бюджета.