Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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ФСБ задержала мошенников, спонсировавших ВСУ на деньги обманутых россиян

ФСБ задержала мошенников, спонсировавших ВСУ на деньги обманутых россиян

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС По предвaрительным данным, с использованием только одного узлa связи у граждан России похитили свыше 7 млрд рублей, отметили в Центре общественных связей службы МОСКВА, 8 апреля.

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Комментарии
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Ирина Симонова
мы, в конце-концов,  ведём войну против УкроЕвроНАТО ?  или это до сих пор СПЕЦоперация? - и это, когда все они лезут на нашу территорию : взрывают, поджигают, похищают, совершают убийства значимых людей, в наркотическом угаре расстреливают более сотни людей,  угрожают крупномасштабными диверсиями, совершают мошенничества в крупных размерах, подкармливая мерзавцев-нацистов, убивающих на поле боя наших мальчиков ....А мы в ответ - СПЕЦоперация?...  Это полноценная ВОЙНА - и точка.  А на войне - закон - РАССТРЕЛ через трибунал !  Я не собираюсь платить из своего кармана ни &quot;пожизненное содержание&quot; , ни, тем более, &quot;срок до 10 лет&quot;.  Боюсь спросить : &quot;ДО&quot; - это сколько ?  На усмотрение продажных судей ?  НЕТ !  РАССТРЕЛ и только РАССТРЕЛ. Всем :  от руководителей офисов до коферазносчиц и поломоек (ведь они тоже пособники - знали же кого разводят/обманывают  в этих офисах).
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8 час.
АЕ
Анна Егорова
только уничтожить! Без суда и следствия!
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4 час.
ГД
Галина Дубровская
Так ему 10 лет только дали , разве это срок для предателей оферистов?
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3 час.

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