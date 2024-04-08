© ЦОС ФСБ России/ ТАСС По предвaрительным данным, с использованием только одного узлa связи у граждан России похитили свыше 7 млрд рублей, отметили в Центре общественных связей службы МОСКВА, 8 апреля.
ФСБ задержала мошенников, спонсировавших ВСУ на деньги обманутых россиян
Комментарии
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Ирина Симонова
мы, в конце-концов, ведём войну против УкроЕвроНАТО ? или это до сих пор СПЕЦоперация? - и это, когда все они лезут на нашу территорию : взрывают, поджигают, похищают, совершают убийства значимых людей, в наркотическом угаре расстреливают более сотни людей, угрожают крупномасштабными диверсиями, совершают мошенничества в крупных размерах, подкармливая мерзавцев-нацистов, убивающих на поле боя наших мальчиков ....А мы в ответ - СПЕЦоперация?... Это полноценная ВОЙНА - и точка. А на войне - закон - РАССТРЕЛ через трибунал ! Я не собираюсь платить из своего кармана ни "пожизненное содержание" , ни, тем более, "срок до 10 лет". Боюсь спросить : "ДО" - это сколько ? На усмотрение продажных судей ? НЕТ ! РАССТРЕЛ и только РАССТРЕЛ. Всем : от руководителей офисов до коферазносчиц и поломоек (ведь они тоже пособники - знали же кого разводят/обманывают в этих офисах).
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8 час.
АЕ
Анна Егорова
только уничтожить! Без суда и следствия!
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4 час.
ГД
Галина Дубровская
Так ему 10 лет только дали , разве это срок для предателей оферистов?
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3 час.
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