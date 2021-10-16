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Центр «Движение без опасности» дал родителям советы по выбору детского кресла в авто

Центр «Движение без опасности» дал родителям советы по выбору детского кресла в авто

Данные ВОЗ демонстрируют снижение вероятности смерти при аварии на 90% при наличии детских кресел. Однако для этого необходимо выбрать качественный товар и соблюсти все правила безопасности, рассказали эксперты центра «Движение без опасности».

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