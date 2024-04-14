Премьер Израиля Нетаньяху заявил об отражении массовой атаки беспилотников и ракет со стороны Ирана

Тегеран запустил около 170 дронов, 30 крылатых и 120 баллистических ракет, сообщили представители ЦАХАЛПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с первым публичным заявлением после удара Ирана по стране.
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