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Daily Storm

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Премьер Израиля Нетаньяху заявил об отражении массовой атаки беспилотников и ракет со стороны Ирана

Премьер Израиля Нетаньяху заявил об отражении массовой атаки беспилотников и ракет со стороны Ирана

Тегеран запустил около 170 дронов, 30 крылатых и 120 баллистических ракет, сообщили представители ЦАХАЛПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с первым публичным заявлением после удара Ирана по стране.

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Eduard
Врет как всегда!
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