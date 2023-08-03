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Роскомнадзор опроверг возможный запрет продажи техники Apple в России

Роскомнадзор опроверг возможный запрет продажи техники Apple в России

Ранее появились сообщения об исследовании айфоновВ Роскомнадзоре опровергли информацию о том, что в России якобы после проведения исследований Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования  могут запретить продажи техники Apple.

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