Экипаж танка с подбитой башней при штурме прорвал оборону ВСУ — МО РФ

Поставленные задачи, проявив смелость и находчивость, с заклинившей башней выполнил экипаж танка Т-72Б3 группировки «Центр», заявил командир танка младший лейтенант Григорий Крышталь, 3 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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