Киновед Торопыгина: способность Чаплина органично совмещать противоположные вещи сделала его неповторимым

Актеру Чарли Чаплину 16 апреля исполнилось бы 135 лет. Способность совмещать противоположные вещи сделала его уникальным и неповторимым, сообщила киновед Марина Торопыгина в беседе с «Национальной службой новостей».
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