Nuvei заключил новое глобальное партнёрство с Adobe

Канадский платёжный финтех Nuvei подписал соглашение о партнёрстве с компанией-разработчиком ПО Adobe (США), чтобы предоставить клиентам доступ к их платежным технологиям посредством существующей интеграции с Adobe Commerce - решение для электронной коммерции бизнес-компаний Это партнёрство призвано дать бизнес-компаниям возможность создавать, управлять и масштабировать свои коммерческие предложения.
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