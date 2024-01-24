Nuvei заключил новое глобальное партнёрство с Adobe

Канадский платёжный финтех Nuvei подписал соглашение о партнёрстве с компанией-разработчиком ПО Adobe (США), чтобы предоставить клиентам доступ к их платежным технологиям посредством существующей интеграции с Adobe Commerce - решение для электронной коммерции бизнес-компаний Это партнёрство призвано дать бизнес-компаниям возможность создавать, управлять и масштабировать свои коммерческие предложения.