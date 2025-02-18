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Business Daily

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OZEN LIFE MAADHOO переосмысливает понятие роскошного гостеприимства на Мальдивах через экологическую ответственность

OZEN LIFE MAADHOO переосмысливает понятие роскошного гостеприимства на Мальдивах через экологическую ответственность

Сеть мальдивских отелей THE OZEN COLLECTION, входящая в отельную группу Atmosphere Core, с гордостью объявляет о том, что курорт OZEN LIFE MAADHOO пятый год подряд удостоен золотой сертификации Green Globe.

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