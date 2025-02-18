OZEN LIFE MAADHOO переосмысливает понятие роскошного гостеприимства на Мальдивах через экологическую ответственность

Сеть мальдивских отелей THE OZEN COLLECTION, входящая в отельную группу Atmosphere Core, с гордостью объявляет о том, что курорт OZEN LIFE MAADHOO пятый год подряд удостоен золотой сертификации Green Globe.
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