Почему люди умирают внезапно? И как этого избежать? Объясняет врач

Сердце, тромбы, инсульт: главные причины внезапной смерти. Давайте разберемся: почему люди умирают неожиданно, без каких-либо явных предвестников, и что реально можно сделать, чтобы этого не случилось с тобой или твоими близкими.
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