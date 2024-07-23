В Раде назвали «черным лебедем» для Украины снятие Байдена с выборов

Решение главы США Джо Байдена выйти из президентской гонки является «черным лебедем» для Украины. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который сейчас находится под арестом по подозрению в госизмене.
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