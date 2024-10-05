В Госдуме разрабатывается законопроект о запрете пропаганды квадроберства

Законопроект, запрещающий пропаганду деструктивной идеологии, включая субкультуру квадроберов, разрабатывается в Государственной Думе РФ, сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова .
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