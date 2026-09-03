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Мемориал и зеленая зона. Что благоустроят в Барнауле в 2027 году

Мемориал и зеленая зона. Что благоустроят в Барнауле в 2027 году

Проекты для 2027 года выбрали по итогам интернет-голосования В Барнауле определили планы по благоустройству общественных пространств на 2027 год.

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