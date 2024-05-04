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Патриарх Кирилл: РПЦ молится Богу о победе света над тьмой

Патриарх Кирилл: РПЦ молится Богу о победе света над тьмой

Русская православная церковь (РПЦ) оказывает помощь тем, кто сейчас защищает Отечество и традиционные христианские ценности, и молится о победе света над тьмой и об установлении прочного и справедливого мира.

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