Патриарх Кирилл: РПЦ молится Богу о победе света над тьмой

Русская православная церковь (РПЦ) оказывает помощь тем, кто сейчас защищает Отечество и традиционные христианские ценности, и молится о победе света над тьмой и об установлении прочного и справедливого мира.
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