Виктор Анисимов Россия даёт Украине последний шанс сохранить жизни пары миллионов украинцев подписав капитуляцию, но из этого благородного жеста скорее всего ничего не получится, Зеленский вполне предсказуемо сорвёт переговоры, и не подпишет акт капитуляции.
Загнанная в угол крыса сорвёт переговоры
Комментарии
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ВераВерная
Отдаю дань вашей информированности. Только к нынешней ситуации это отношения не имеет. Кто же из команды 95 Квартала захочет так подставляться?
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3 час.
Vladimir Lioubimcev
Загнанную в угол крысу на срыв переговоров подталкивает Англия. Подлейшее образование.
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2 час.
СЕРГЕЙ Лютов
"Проблемы негров(хохлов) шерифаПутина) не @бут! Извиняюсь за сленг!
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31 мин.
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