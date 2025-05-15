Загнанная в угол крыса сорвёт переговоры

Виктор Анисимов Россия даёт Украине последний шанс сохранить жизни пары миллионов украинцев подписав капитуляцию, но из этого благородного жеста скорее всего ничего не получится, Зеленский вполне предсказуемо сорвёт переговоры, и не подпишет акт капитуляции.