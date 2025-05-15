Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЭММА
    💯👍🏻«Клятва Гиппократ...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    "Проблемы негров(хохлов) шерифаПутина) не @бут! Извиняюсь за сленг!Загнанная в угол ...
  • Сергей Тюрин
    Я, мой любезный друг могу ответить только за свои слова. За то, что вы подумали я ответить не могу.😜 И это не просто..."Русский, забудь ...

Загнанная в угол крыса сорвёт переговоры

Загнанная в угол крыса сорвёт переговоры

Виктор Анисимов Россия даёт Украине последний шанс сохранить жизни пары миллионов украинцев подписав капитуляцию, но из этого благородного жеста скорее всего ничего не получится, Зеленский вполне предсказуемо сорвёт переговоры, и не подпишет акт капитуляции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Отдаю дань вашей информированности. Только к нынешней ситуации это отношения не имеет. Кто же из команды 95 Квартала захочет так подставляться?
Ответить
3 час.
Vladimir Lioubimcev
Загнанную в угол крысу на срыв переговоров подталкивает Англия. Подлейшее образование.
Ответить
2 час.
СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Проблемы негров(хохлов) шерифаПутина) не @бут! Извиняюсь за сленг!
Ответить
31 мин.
наверх