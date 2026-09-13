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Вице-президент «Барселоны»: «Надеюсь, что справедливость восторжествует, и Ямаль получит «Золотой мяч»

Вице-президент «Барселоны»: «Надеюсь, что справедливость восторжествует, и Ямаль получит «Золотой мяч»

Вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте считает, что нападающий каталонцев Ламин Ямаль должен выиграть «Золотой мяч» в этом году.

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