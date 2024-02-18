Приметы и поверья на сегодня, 19 февраля 2024 года: запреты, которые могут помочь избежать неприятностей Мария ЛимоноваДревние обычаи и поверья на сегодня, в понедельник 19 февраля 2024 года, представляли огромное значение для наших предков.