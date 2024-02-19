Неустановленный водитель ВАЗа погиб на Советском шоссе под Новосибирском

Смертельный левый поворот совершила юная девушка за рулем иномарки. Как установили сотрудники ГИБДД, автомобиль Nissan Primera двигался вечером 19 февраля по Советскому шоссе со стороны Краснообска в сторону улицы Петухова.
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