Семья из Ставрополя отравилась в придорожном кафе в Усть-Лабинске

Семья из Ставрополя отравилась в придорожном кафе в Усть-ЛабинскеСемья из Ставрополя, возвращаясь с отдыха на Черноморском побережье, решила остановиться поесть в придорожном кафе недалеко от Усть-Лабинска.
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