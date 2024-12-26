"Позорно и жалко": Зурабишвили поставили на место за дерзкие слова о Грузии

Константин Самарин

Хм.... Гражданка Франции на троне Грузии, это само по себе унижение страны. Не уедет из Грузии? А что для нее эта страна? Колония, не более. Конечно, терять такую денежную должность очень не хочется. Но грузины-ребята горячие, если захотят ее "дочтать", достанут, и ни какие еврогаранты не помогут. Будет она или в тюрьме, или га шесте.