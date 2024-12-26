ИИ25,8 тыс прочтений Вчера Президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла заднюю передачу, говоря о проведении новых парламентских выборов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.
"Позорно и жалко": Зурабишвили поставили на место за дерзкие слова о Грузии
Комментарии
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Eduard
Это не оппозиция,это оплаченая банда,как и она полуфранцузская дрянь!
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10 час.
Eduard
Она в сговоре с преступной оппозицией,все мечтает у власти руки греть при поддержке французских штыков!
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10 час.
Константин Самарин
Хм.... Гражданка Франции на троне Грузии, это само по себе унижение страны. Не уедет из Грузии? А что для нее эта страна? Колония, не более. Конечно, терять такую денежную должность очень не хочется. Но грузины-ребята горячие, если захотят ее "дочтать", достанут, и ни какие еврогаранты не помогут. Будет она или в тюрьме, или га шесте.
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9 час.
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