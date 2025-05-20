Путин жёстко ответил Трампу: перемирия не будет без уступок от Украины

БлокнотРУ Перемирие ради перемирия Россию не устраивает. Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом стали главным политическим событием последних дней.
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