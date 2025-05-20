Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Путин жёстко ответил Трампу: перемирия не будет без уступок от Украины

Путин жёстко ответил Трампу: перемирия не будет без уступок от Украины

БлокнотРУ Перемирие ради перемирия Россию не устраивает. Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом стали главным политическим событием последних дней.

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Комментарии
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фарид сабиров
Трамп мстит всему Миру , за то что его только ленивый не гнобил в первый срок президентства. А уж зегитлер чего только не делал ради той же хуйлари клитор и за бабайдена. Так что от Трампа это только начало. Конец будет и европизденцам и зегитлер еще отхлебнет
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