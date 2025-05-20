Путин жёстко ответил Трампу: перемирия не будет без уступок от Украины

фарид сабиров

Трамп мстит всему Миру , за то что его только ленивый не гнобил в первый срок президентства. А уж зегитлер чего только не делал ради той же хуйлари клитор и за бабайдена. Так что от Трампа это только начало. Конец будет и европизденцам и зегитлер еще отхлебнет