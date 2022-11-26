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«Нью-Джерси» выиграл 9 гостевых матчей подряд в 3-й раз в своей истории. Клубный рекорд – 10

«Нью-Джерси» выиграл 9 гостевых матчей подряд в 3-й раз в истории клуба. «Девилс» взяли верх над «Баффало» (3:1) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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