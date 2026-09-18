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Курские новости

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В Курске беспилотник упал и взорвался на территории ПАТП

В Курске беспилотник упал и взорвался на территории ПАТП

Взрыв повредил остекление пяти автобусов, сотрудник предприятия получил незначительные травмы.В Курске беспилотный летательный аппарат упал и взорвался на территории ПАТП.

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