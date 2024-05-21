Ростех создал цех для 3D-печати деталей авиационных двигателей

На базе Научно-исследовательского института двигателестроения и производства (входит в Ростех), который занимается разработкой перспективных авиационных двигателей, открылся новый цех по 3D-печати крупногабаритных деталей.
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