#Сводка на утро 15 марта 2025 года ▪ Ночью над Воронежской областью ПВО и РЭБ ПВО уничтожено и подавлено более 20 беспилотников.
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#Сводка на утро 15 марта 2025 года ▪ Ночью над Воронежской областью ПВО и РЭБ ПВО уничтожено и подавлено более 20 беспилотников.
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